В Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 222 322 людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4661 людину. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 222 322 людини. З них 4353 пацієнти померли. За минулу добу було зафіксовано 93 летальних випадків та 2146 людей одужали. Також за весь період одужали 98737 пацієнтів.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 516 людей.
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