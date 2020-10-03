Озвучені ціни на дванадцяті iPhone

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 09:03

Ціни озвучив блогер «Apple rumors».

Новину передає «Преса України».

Мережевий інсайдер «Apple rumors» представив у соцмережі ціни на майбутні новинки від компанії Apple. Мова йде про iPhone 12. Блогер зазначив, що найдешевший телефон обійдеться у 649 доларів, або ж трохи більше 18 400 грн, найдорожчий – у 1399 доларів, або 39 670 грн.

Очікується, що каліфорнійський гігант представить iPhone 12, 12 mini, 12 Pro і 12 Pro Max. Базові апарати отримають 64, 128 і 256 гігабайт вбудованої пам'яті, а топові 12 Pro і 12 Pro Max -128, 256 і 512 гігабайт відповідно.

Так, на iPhone 12 планують поставити ціну 649 доларів. Покращена версія стартуватиме від 749 доларів, iPhone 12 Pro з 128 гігабайтами проситиме 999 доларів, а його топова версія з 512 гігабайтами - 1299 доларів. iPhone 12 Pro Max з 512 гігабайтами пам’яті коштуватиме від 1399 доларів.