Озвучені ціни на дванадцяті iPhone

В Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд 09:37
Шмигаль пообіцяв якісний Інтернет у всіх школах і лікарнях 07:12
Українським другокласникам рекомендують дізнатися, хто такі Дорофеєва та Монатік 14:27
У Дніпрі стався витік результатів тесту на коронавірус 11:09
НБУ завершив тиждень ослабленням гривні до долара та євро 10:27
В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус 09:18
Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок 08:37
Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді 07:32
МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто 14:42
Ціни озвучив блогер «Apple rumors».
Новину передає «Преса України».
Мережевий інсайдер «Apple rumors» представив у соцмережі ціни на майбутні новинки від компанії Apple. Мова йде про iPhone 12. Блогер зазначив, що найдешевший телефон обійдеться у 649 доларів, або ж трохи більше 18 400 грн, найдорожчий – у 1399 доларів, або 39 670 грн.
Очікується, що каліфорнійський гігант представить iPhone 12, 12 mini, 12 Pro і 12 Pro Max. Базові апарати отримають 64, 128 і 256 гігабайт вбудованої пам'яті, а топові 12 Pro і 12 Pro Max -128, 256 і 512 гігабайт відповідно.
Так, на iPhone 12 планують поставити ціну 649 доларів. Покращена версія стартуватиме від 749 доларів, iPhone 12 Pro з 128 гігабайтами проситиме 999 доларів, а його топова версія з 512 гігабайтами - 1299 доларів. iPhone 12 Pro Max з 512 гігабайтами пам’яті коштуватиме від 1399 доларів.
09:37: В Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд
08:25: У Мережі показали наслідки пожеж у Луганській області
07:12: Шмигаль пообіцяв якісний Інтернет у всіх школах і лікарнях
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.