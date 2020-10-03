У Мережі показали наслідки пожеж у Луганській області

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У ДСНС також розповіли про успіхи у боротьбі з вогнем.
Новину передає «Преса України».
Користувач соцмережі Фейсбук Владислав Кравець представив знімки з Луганщини, де вирують лісові пожежі. На фото видно велику площу обгорілих стовбурів дерев.
«А тепер про сумне ... ось так тепер виглядає велика частина всіх лісів в Луганській області. Напевно, так само виглядають тепер легені у більшості місцевих жителів», - написав він.
А теперь о грустном... вот так теперь выглядит большая часть всех лесов в Луганской области. Наверное, так же выглядят теперь легкие у большинства местных жителей.Опубликовано Vladislav Kravets Пятница, 2 октября 2020 г.
До слова, сьогодні, 3 жовтня, у прес-службі ДСНС повідомили, що о 06:43 пожежу лісової підстилки поблизу с. Чмирівка Старобільського району Луганської області було ліквідовано. Днем раніше пройдена вогнем площа сягала понад 20 тисяч гектарів. Авіація ДСНС за весь період гасіння пожеж скинула 646 тон води. На жаль, в ході ліквідації пожеж загинули 8 людей.
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