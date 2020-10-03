Microsoft інвестує в Україну 500 мільйонів доларів

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Стало відомо, як виграє від цього українська сторона.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що корпорація Microsoft підписала меморандум про співпрацю із Міністерством цифрової трансформації. Співпраця передбачає інвестиції у розвиток хмарних сервісів в Україні. Інвестиції сягнуть близько 500 мільйонів доларів США.
Очікується, що в Україні створять два дата-центри Microsoft. Також, згідно з угодою, для українських держорганів та організацій будуть передбачені знижки на використання Microsoft Azure чи Office 365.
Глава Мінцифри Михайло Федоров додав, що сервіс Дія 2.0 можуть перенести у хмарні сервіси Microsoft.
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