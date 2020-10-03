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Microsoft інвестує в Україну 500 мільйонів доларів

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 07:46
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Microsoft інвестує в Україну 500 мільйонів доларів

Стало відомо, як виграє від цього українська сторона.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що корпорація Microsoft підписала меморандум про співпрацю із Міністерством цифрової трансформації. Співпраця передбачає інвестиції у розвиток хмарних сервісів в Україні. Інвестиції сягнуть близько 500 мільйонів доларів США.

Очікується, що в Україні створять два дата-центри Microsoft. Також, згідно з угодою, для українських держорганів та організацій будуть передбачені знижки на використання Microsoft Azure чи Office 365.

Глава Мінцифри Михайло Федоров додав, що сервіс Дія 2.0 можуть перенести у хмарні сервіси Microsoft.

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