Microsoft інвестує в Україну 500 мільйонів доларів

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 07:46

Стало відомо, як виграє від цього українська сторона.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що корпорація Microsoft підписала меморандум про співпрацю із Міністерством цифрової трансформації. Співпраця передбачає інвестиції у розвиток хмарних сервісів в Україні. Інвестиції сягнуть близько 500 мільйонів доларів США.

Очікується, що в Україні створять два дата-центри Microsoft. Також, згідно з угодою, для українських держорганів та організацій будуть передбачені знижки на використання Microsoft Azure чи Office 365.

Глава Мінцифри Михайло Федоров додав, що сервіс Дія 2.0 можуть перенести у хмарні сервіси Microsoft.