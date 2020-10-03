Шмигаль пообіцяв якісний Інтернет у всіх школах і лікарнях 07:12
Українським другокласникам рекомендують дізнатися, хто такі Дорофеєва та Монатік 14:27
У Дніпрі стався витік результатів тесту на коронавірус 11:09
НБУ завершив тиждень ослабленням гривні до долара та євро 10:27
В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус 09:18
Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок 08:37
Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді 07:32
МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто 14:42
В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу в Україні зернову баржу 13:49
Український Фонд боротьби з коронавірусом не закупляв апарати ШВЛ 13:21
Також для ведення бізнесу мобільний зв’язок прокладуть на міжнародних трасах.
Новину передає «Преса України».
За даними Урядового порталу, якісний мобільний Інтернет з'явиться на міжнародних трасах, у всіх школах і лікарнях України. Про це 2 жовтня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, уже відбулася нарада з найбільшими мобільними операторами.
«Ми хочемо, щоб усі школи та лікарні, навіть у найвіддаленіших куточках країни, мали доступ до інтернету та нормального мобільного зв’язку. Звичайно, це багатомільйонні інвестиції, тому Уряд зі свого боку готовий надати пріоритет для будівництва базових станцій зв’язку при землевідведенні, а також сприяти спрощенню у видачі дозволів на радіочастоти», – розповів Шмигаль.
Очікується, що протягом року мобільним інтернетом покриють 4 міжнародні траси, що також допоможе розвивати бізнес на цих територіях.
07:12: Шмигаль пообіцяв якісний Інтернет у всіх школах і лікарнях
14:27: Українським другокласникам рекомендують дізнатися, хто такі Дорофеєва та Монатік
14:04: Молдова вирішила зберігати газ в українських сховищах
11:09: У Дніпрі стався витік результатів тесту на коронавірус
10:27: НБУ завершив тиждень ослабленням гривні до долара та євро
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.