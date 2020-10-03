Шмигаль пообіцяв якісний Інтернет у всіх школах і лікарнях

Аня Мартинюк 03 жовтня 2020, 07:12

Також для ведення бізнесу мобільний зв’язок прокладуть на міжнародних трасах.

Новину передає «Преса України».

За даними Урядового порталу, якісний мобільний Інтернет з'явиться на міжнародних трасах, у всіх школах і лікарнях України. Про це 2 жовтня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уже відбулася нарада з найбільшими мобільними операторами.

«Ми хочемо, щоб усі школи та лікарні, навіть у найвіддаленіших куточках країни, мали доступ до інтернету та нормального мобільного зв’язку. Звичайно, це багатомільйонні інвестиції, тому Уряд зі свого боку готовий надати пріоритет для будівництва базових станцій зв’язку при землевідведенні, а також сприяти спрощенню у видачі дозволів на радіочастоти», – розповів Шмигаль.

Очікується, що протягом року мобільним інтернетом покриють 4 міжнародні траси, що також допоможе розвивати бізнес на цих територіях.