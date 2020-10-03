Україна може приєднатися до санкцій проти Білорусі

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Позицію України роз’яснив Дмитро Кулеба.
Новину передає «Преса України».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав інтерв'ю журналістам BBC News Україна. За його словами, Україна може приєднатися до антибілоруських санкцій, введених ЄС. Тим не менше, він наголосив, що Україна приєднається саме до персональних санкцій. Тобто до певних представників керівництва.
Про економічні санкції чи обмеження торгівлі мова не йде.
«Що стосується економічної взаємодії - ми не плануємо атакувати. Ми не плануємо робити Білорусі ще гірше - ми бажаємо їй тільки добра. У нас немає в планах якогось ембарго, введення будь-яких обмежень на торгівлю», - підкреслив Кулеба.
Він нагадав, що Україні економічно вигідно співпрацювати з Білорусією.
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