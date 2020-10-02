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Вихідні в Україні будуть комфортними – Діденко

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 14:56
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Вихідні в Україні будуть комфортними – Діденко

Синоптик спрогнозувала потепління.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 жовтня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, якими будуть вихідні в Україні. За її прогнозом, 3 та 4 жовтня в країні буде тепло.

«Перші вихідні жовтня будуть теплими, температура повітря підвищиться і протягом дня буде досягати +19 +24 градусів», - відзначила вона.

Опади у вигляді дощу очікуються у неділю, 3 жовтня, на Заході. Поривчатий вітер очікується на Заході та у Житомирській, Київській, Вінницькій областях. 

У столиці істотних опадів не очікується, стовпчики термометрів покажуть до +20 +22 градусів.  До слова, Діденко передбачила завершення «магнітних бур».

 

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