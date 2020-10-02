Українським другокласникам рекомендують дізнатися, хто такі Дорофеєва та Монатік

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Черговий недолугий матеріал подано у зошиті «Я досліджую світ».
Новину передає «Преса України».
У Мережі розгорілася велика дискусія з приводу чергового недолугого матеріалу в програмі для школярів. Мова йде про зошит «Я досліджую світ» до підручника для другокласників авторки Юлії Шумейки. В одному із завдань дітям пропонують розповісти, що вони знають про відомих українців, зображених на 4 фото.
Так, на фото зображені Тарас Шевченко, Леся Українка, зірки сцени Надя Дорофеєва та Монатік.
Сьогодні нас просто закидали скріншотом нібито з книжки «Я досліджую світ», на якому учням пропонують назвати відомих...Опубликовано По той бік новин Четверг, 1 октября 2020 г.
Варто зазначити, що зошит не є обов’язковим. Купувати його чи ні вирішують учителі та батьки. Тим не менше, зошит схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Однак ким саме – не відомо.
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