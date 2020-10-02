Українським другокласникам рекомендують дізнатися, хто такі Дорофеєва та Монатік

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 14:27

Черговий недолугий матеріал подано у зошиті «Я досліджую світ».

Новину передає «Преса України».

У Мережі розгорілася велика дискусія з приводу чергового недолугого матеріалу в програмі для школярів. Мова йде про зошит «Я досліджую світ» до підручника для другокласників авторки Юлії Шумейки. В одному із завдань дітям пропонують розповісти, що вони знають про відомих українців, зображених на 4 фото.

Так, на фото зображені Тарас Шевченко, Леся Українка, зірки сцени Надя Дорофеєва та Монатік.

Сьогодні нас просто закидали скріншотом нібито з книжки «Я досліджую світ», на якому учням пропонують назвати відомих... Опубликовано По той бік новин Четверг, 1 октября 2020 г.

Варто зазначити, що зошит не є обов’язковим. Купувати його чи ні вирішують учителі та батьки. Тим не менше, зошит схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах. Однак ким саме – не відомо.