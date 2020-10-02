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Молдова вирішила зберігати газ в українських сховищах

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 14:04
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Молдова вирішила зберігати газ в українських сховищах

Стало відомо, що це дасть для України. 

Новину передає «Преса України».

Голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон зробив важливу заяву. За його словами, Молдова прийняла рішення зберігати свій газ в українських підземних газових сховищах. Очікується, що в період жовтень-листопад буде закачано близько 100 млн кубометрів газу.

«Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу», - прокоментував він. 

Макогон нагадав, що питання про зберігання молдовського газу в Україні було обговорено ще минулого року.

  

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