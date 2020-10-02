Молдова вирішила зберігати газ в українських сховищах

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Стало відомо, що це дасть для України.
Новину передає «Преса України».
Голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон зробив важливу заяву. За його словами, Молдова прийняла рішення зберігати свій газ в українських підземних газових сховищах. Очікується, що в період жовтень-листопад буде закачано близько 100 млн кубометрів газу.
«Подібний запас гарантує енергетичну безпеку Молдови і знижує залежність від єдиного постачальника газу», - прокоментував він.
Макогон нагадав, що питання про зберігання молдовського газу в Україні було обговорено ще минулого року.
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