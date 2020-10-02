Лерос злив компромат на корупційні дії Комарницького

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Депутат стверджує, що президент і голова Офісу президента покривають корупційні дії.
Новину передає «Преса України».
Народний депутат України Гео Лерос представив обіцяний компромат на президента Володимира Зеленського та голову Офісу президента Андрія Єрмака. Він оприлюднив першу частину записів, які вказують на те, що Єрмак покриває корупційні дії Дениса Комарницького у Києві.
Лерос відзначив, що Комарницький розмовляв з нардепом Миколою Тищенком, кумом Андрія Єрмака.
«У Комарницького провели обшуки, пов'язані з корупцією на Воскресенському мосту (навколо його будівництва – ред.). Він зв'язується зі своїм партнером Тищенком, який загасив цю справу за допомогою Зеленського і Єрмака. За що "смотрящий" йому дуже вдячний», - прокоментував Лерос.
Також Лерос заявив, що Комарницький увів своїх людей у списки президентської партії на місцеві вибори.
11:09: У Дніпрі стався витік результатів тесту на коронавірус
10:27: НБУ завершив тиждень ослабленням гривні до долара та євро
09:18: В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус
08:37: Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок
07:32: Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді
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