У Дніпрі стався витік результатів тесту на коронавірус 11:09
НБУ завершив тиждень ослабленням гривні до долара та євро 10:27
В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус 09:18
Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок 08:37
Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді 07:32
МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто 14:42
В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу в Україні зернову баржу 13:49
Український Фонд боротьби з коронавірусом не закупляв апарати ШВЛ 13:21
Українські бджолярі отримали майже 100 мільйонів гривень 09:47
Тисячі результатів українців стали доступними по стороннім особам.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що в одній з найбільших приватних клінік Дніпра стався витік інформації. Так, у Мережу злили десятки тисяч результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Про це розповіли у прес-службі Ради національної безпеки і оборони.
Витік був зафіксований Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО. Як зазначили експерти, причина такого ходу подій - помилки конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки.
«Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але і несанкціонованого внесення змін, включаючи модифікацію призначень ліків, результатів аналізів і обстежень, редагування записів в протоколі, надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», - додали в РНБО.
Відомо, що у Мережі також з’явилися паспортні дані, адреси, телефони, адреси електронної пошти, дані медичних карт, а також інформація про здані аналізи, поставлені діагнози й тому подібне.
11:09: У Дніпрі стався витік результатів тесту на коронавірус
10:27: НБУ завершив тиждень ослабленням гривні до долара та євро
09:18: В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус
08:37: Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок
07:32: Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.