У Дніпрі стався витік результатів тесту на коронавірус

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 11:09

Тисячі результатів українців стали доступними по стороннім особам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що в одній з найбільших приватних клінік Дніпра стався витік інформації. Так, у Мережу злили десятки тисяч результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Про це розповіли у прес-службі Ради національної безпеки і оборони.

Витік був зафіксований Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО. Як зазначили експерти, причина такого ходу подій - помилки конфігурації в інформаційних системах і базах даних клініки.

«Вільний доступ до баз даних надавав можливість не тільки викрадення персональної інформації, але і несанкціонованого внесення змін, включаючи модифікацію призначень ліків, результатів аналізів і обстежень, редагування записів в протоколі, надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», - додали в РНБО.

Відомо, що у Мережі також з’явилися паспортні дані, адреси, телефони, адреси електронної пошти, дані медичних карт, а також інформація про здані аналізи, поставлені діагнози й тому подібне.