НБУ завершив тиждень ослабленням гривні до долара та євро

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 10:27

Американська валюта відхопила 2 копійки, європейська – 16 копійок.

Новину передає «Преса України».

На сайті НБУ оновились курси гривні до провідних іноземних валют. Долар завершує тиждень зміцненням, так само як і євро. Офіційний курс гривні до долара США становить 28,33 грн, що на дві копійки більше від попереднього встановленого банком курсу.

Офіційний курс гривні до євро становить 33,32 грн, що на 16 копійок більше від попереднього встановленого банком курсу.

Сьогодні в обмінниках купівля долара відбувається за 28,24 грн, а продаж за 28,44 грн. купівля євро проходить за 32,93 грн, а продаж за 33,35 грн.