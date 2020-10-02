В Україні очікується здорожчання хліба

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 09:47

У Всеукраїнській асоціації пекарів пояснили, з чим це може бути пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко повідомив, що в Україні спостерігається зростання цін на інгредієнти для виробництва хліба. Тому на готовий продукт також може вирости ціна.

Дученко уточнив, що з початку року пшениця здорожчала на 40%, а у вересні - на 25%. Звідси підняття цін на борошно, а борошно, становить до 50% від собівартості хліба. Також за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, а з початку року на 50% подорожчала соняшникова олія.

«Через девальвацію гривні виросла вартість імпортних комплектуючих для хлібопекарського обладнання. Безпрецедентні карантинні заходи безпеки, пов'язані з пандемією Covid-19, також призвели до додаткових витрат. Це не тільки дезінфекція або санітарний контроль, це і упаковка для всієї продукції і переобладнання ліній для її використання», - додав Дученко.

Він підсумував, що пекарський бізнес не може вплинути на формування цін на товари.