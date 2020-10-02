В Україні очікується здорожчання хліба

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У Всеукраїнській асоціації пекарів пояснили, з чим це може бути пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко повідомив, що в Україні спостерігається зростання цін на інгредієнти для виробництва хліба. Тому на готовий продукт також може вирости ціна.
Дученко уточнив, що з початку року пшениця здорожчала на 40%, а у вересні - на 25%. Звідси підняття цін на борошно, а борошно, становить до 50% від собівартості хліба. Також за останній тиждень на 30% зросли ціни на цукор, а з початку року на 50% подорожчала соняшникова олія.
«Через девальвацію гривні виросла вартість імпортних комплектуючих для хлібопекарського обладнання. Безпрецедентні карантинні заходи безпеки, пов'язані з пандемією Covid-19, також призвели до додаткових витрат. Це не тільки дезінфекція або санітарний контроль, це і упаковка для всієї продукції і переобладнання ліній для її використання», - додав Дученко.
Він підсумував, що пекарський бізнес не може вплинути на формування цін на товари.
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