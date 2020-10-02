В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 09:18

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 217 661 людина.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4 633 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 217 661 людина. З них 4 261 людина померла. За минулу добу було зафіксовано 68 летальних випадків та 2 148 людей одужали. Також за весь період одужав 96 591 пацієнт.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 460, Києві – 447.