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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 217 661 людина.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4 633 людини. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 217 661 людина. З них 4 261 людина померла. За минулу добу було зафіксовано 68 летальних випадків та 2 148 людей одужали. Також за весь період одужав 96 591 пацієнт.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 460, Києві – 447.
09:18: В Україні плюс 4633 нові випадки захворювання на коронавірус
08:37: Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок
07:32: Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді
14:42: МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто
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