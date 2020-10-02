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Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 08:27
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Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок

Майже 4000 марок він хотів доставити до Європи. 

Новину передає «Преса України».

У прес-центрі Державної прикордонної служби повідомили, що у пункті пропуску «Солотвино» на кордоні з Румунією прикордонники та митники перевірили речі 67-річного українця, який прямував з країни.

Вони виявили у нього колекцію з 3 760 поштових марок. В результаті їх вилучили для експертизи, оскільки марки можуть становити культурну цінність.

 

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