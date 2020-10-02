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Майже 4000 марок він хотів доставити до Європи.
Новину передає «Преса України».
У прес-центрі Державної прикордонної служби повідомили, що у пункті пропуску «Солотвино» на кордоні з Румунією прикордонники та митники перевірили речі 67-річного українця, який прямував з країни.
Вони виявили у нього колекцію з 3 760 поштових марок. В результаті їх вилучили для експертизи, оскільки марки можуть становити культурну цінність.
08:27: Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок
07:32: Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді
14:42: МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто
13:49: В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу в Україні зернову баржу
13:21: Український Фонд боротьби з коронавірусом не закупляв апарати ШВЛ
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