Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 08:27

Майже 4000 марок він хотів доставити до Європи.

Новину передає «Преса України».

У прес-центрі Державної прикордонної служби повідомили, що у пункті пропуску «Солотвино» на кордоні з Румунією прикордонники та митники перевірили речі 67-річного українця, який прямував з країни.

Вони виявили у нього колекцію з 3 760 поштових марок. В результаті їх вилучили для експертизи, оскільки марки можуть становити культурну цінність.