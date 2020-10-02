Трамп захворів на коронавірус

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Разом з ним позитивний тест отримала й Меланія Трамп.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп підхопив коронавірус. Про це він написав у Твітері. Як зазначили ЗМІ, хворобу у президента США виявили після того, як у Хоуп Хікс, однієї з його помічниць, виявили вірус.
«Цієї ночі перша леді США та я отримали позитивний тест на COVID-19. Ми негайно відправляємось на карантин і займемось своїм відновленням. Ми пройдемо через це разом», - написав Трамп.
До слова, станом на 2 жовтні у США 7,494,671 випадок захворювання на коронавірус. З них 212,660 людей померли.
08:27: Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок
07:32: Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді
14:42: МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто
13:49: В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу в Україні зернову баржу
13:21: Український Фонд боротьби з коронавірусом не закупляв апарати ШВЛ
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