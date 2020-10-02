Трамп захворів на коронавірус

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 08:04

Разом з ним позитивний тест отримала й Меланія Трамп.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 жовтня, стало відомо, що американський лідер Дональд Трамп підхопив коронавірус. Про це він написав у Твітері. Як зазначили ЗМІ, хворобу у президента США виявили після того, як у Хоуп Хікс, однієї з його помічниць, виявили вірус.

«Цієї ночі перша леді США та я отримали позитивний тест на COVID-19. Ми негайно відправляємось на карантин і займемось своїм відновленням. Ми пройдемо через це разом», - написав Трамп.

До слова, станом на 2 жовтні у США 7,494,671 випадок захворювання на коронавірус. З них 212,660 людей померли.