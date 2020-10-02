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Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 07:32
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Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді

Вперше для туристів прокладуть велодоріжку.  

Новину передає «Преса України».

За даними Урядового порталу, Держагентство з питань управління зоною відчуження розробило велосипедний маршрут на території зони відчуження. Це вперше такий маршрут прокладуть у Чорнобильській зоні для туристів.

«Перед затвердженням маршруту, за стандартною процедурою погодження та розробки маршрутів для відвідування, було проведено радіаційно-дозиметричний контроль», — наголосили у прес-службі уряду.

Мандрівники зможуть подолати відстань понад 45 км від контрольно-пропускного пункту «Зелений мис» через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище. Доступною велодоріжка буде виключно для групи туристів, яка супроводжуватиметься гідами.

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