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Вперше для туристів прокладуть велодоріжку.
Новину передає «Преса України».
За даними Урядового порталу, Держагентство з питань управління зоною відчуження розробило велосипедний маршрут на території зони відчуження. Це вперше такий маршрут прокладуть у Чорнобильській зоні для туристів.
«Перед затвердженням маршруту, за стандартною процедурою погодження та розробки маршрутів для відвідування, було проведено радіаційно-дозиметричний контроль», — наголосили у прес-службі уряду.
Мандрівники зможуть подолати відстань понад 45 км від контрольно-пропускного пункту «Зелений мис» через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище. Доступною велодоріжка буде виключно для групи туристів, яка супроводжуватиметься гідами.
08:27: Пенсіонер спробував вивезти з України велику колекцію марок
07:32: Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді
14:42: МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто
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13:21: Український Фонд боротьби з коронавірусом не закупляв апарати ШВЛ
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