Чорнобильською зоною можна буде проїхатися на велосипеді

Аня Мартинюк 02 жовтня 2020, 07:32

Вперше для туристів прокладуть велодоріжку.

Новину передає «Преса України».

За даними Урядового порталу, Держагентство з питань управління зоною відчуження розробило велосипедний маршрут на території зони відчуження. Це вперше такий маршрут прокладуть у Чорнобильській зоні для туристів.

«Перед затвердженням маршруту, за стандартною процедурою погодження та розробки маршрутів для відвідування, було проведено радіаційно-дозиметричний контроль», — наголосили у прес-службі уряду.

Мандрівники зможуть подолати відстань понад 45 км від контрольно-пропускного пункту «Зелений мис» через села Куповате, Опачичі, Оташів та Плютовище. Доступною велодоріжка буде виключно для групи туристів, яка супроводжуватиметься гідами.