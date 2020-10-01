Українцям можуть дозволити гнати самогон

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Ініціаторами стали «Слуги народу».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що депутати ВРУ вирішили дозволити українцям виготовляти самогон. Так, представники «Слуги народу» пропонують скасувати адміністративну відповідальність за виготовлення самогону для власних потреб.
Народні обранці пояснили рішення тим, що держава «не може обмежувати природне право громадян проводити з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої».
«Кожна людина має право користуватися плодами своєї праці для задоволення власних потреб», - йдеться в пояснювальній записці.
Відповідний законопроект №4153 уже з’явився на сайті парламенту.
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13:49: В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу в Україні зернову баржу
13:21: Український Фонд боротьби з коронавірусом не закупляв апарати ШВЛ
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