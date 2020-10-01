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МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 14:42
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МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто

Експерти нагадали, що не у всіх є можливість змінювати шини. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що МВС запропонувало внести зміни в ПДР. Так, пропонується штрафувати водіїв, які не міняють літню гуму на зимову і навпаки. 

За словами автоекспертів, ініціатива МВС зрозуміла, однак не всі власники транспортних засобів мають можливість міняти шини відповідно до сезону. 

Віце-президент Національної спілки автомобілістів Ян Хайцеер зазначив, що відповідна зміна може вступити в силу у 2021 році.

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