МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 14:42

Експерти нагадали, що не у всіх є можливість змінювати шини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що МВС запропонувало внести зміни в ПДР. Так, пропонується штрафувати водіїв, які не міняють літню гуму на зимову і навпаки.

За словами автоекспертів, ініціатива МВС зрозуміла, однак не всі власники транспортних засобів мають можливість міняти шини відповідно до сезону.

Віце-президент Національної спілки автомобілістів Ян Хайцеер зазначив, що відповідна зміна може вступити в силу у 2021 році.