МВС рекомендувало штрафувати водіїв за «неперевзуте» авто

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Експерти нагадали, що не у всіх є можливість змінювати шини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що МВС запропонувало внести зміни в ПДР. Так, пропонується штрафувати водіїв, які не міняють літню гуму на зимову і навпаки.
За словами автоекспертів, ініціатива МВС зрозуміла, однак не всі власники транспортних засобів мають можливість міняти шини відповідно до сезону.
Віце-президент Національної спілки автомобілістів Ян Хайцеер зазначив, що відповідна зміна може вступити в силу у 2021 році.
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