В Англії заборонили продаж ватних паличок

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 14:13

А також інших дрібних побутових речей з пластику.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що в Англії заборонили продавати ватні палички, пластикові соломинки та мішалки для напоїв. Тепер англійським підприємцям заборонено їх виробляти чи постачати.

Відповідну заяву випустило міністерство з питань навколишнього середовища, продовольства і сільського господарства Великої Британії.

«Це ще один значний крок у боротьбі уряду проти відходів у вигляді одноразових пластикових предметів, який зробить чистішим навколишнє середовище і наші океани», - йдеться у повідомленні.

До слова, раніше в Англії підняли вартість пластикових пакетів у супермаркетах.