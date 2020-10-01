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В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу в Україні зернову баржу

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 13:49
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В Ізмаїлі спустили на воду найбільшу в Україні зернову баржу

Судно є найбільшим за час існування незалежної України.  

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Ізмаїлі спустили на воду найбільшу баржу, яка була побудована за історію незалежної української держави. Мова йде про 128-метрове несамохідне судно «Дніпро-AV-01». Як відомо, судно створили для Світловодського річкового терміналу, що входить в холдинг «АгроВіста».

Варто зауважити, що судно дозволяє одночасно перевозити два різні вантажі. Співзасновник холдингу «АгроВіста» Юрій Скічко зазначив, що поява такого судна допоможе обслуговувати власний вантажопотік.

 

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