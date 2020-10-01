Український Фонд боротьби з коронавірусом не закупляв апарати ШВЛ

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 13:21

Стало відомо, на що пішли 25 млрд грн з фонду.

Новину передає «Преса України».

Керівник Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив, що з Фонду для боротьби з коронавірусом не було витрачено ні копійки на закупку апаратів для штучної вентиляції легенів (ШВЛ). За його словами, натомість гроші пішли на будівництво доріг, амбулаторій, а також на соціальні виплати населенню чи доплати медикам і правоохоронцям.

Пацкан уточнив, що з фонду було витрачено 25 мільярдів гривень.

«З них 12,6 мільярдів гривень витратили на будівництво доріг і амбулаторій. 9,2 мільярда гривень пішло на виплати з безробіття, частковому безробіттю, як страхові виплати, доплати медикам і так далі. Ще 2,8 мільярда гривень витратили на доплати працівникам МОЗ, МВС та виконавчої служби», - уточнив він.

Що стосується закупки апаратів ШВЛ, то на них виділялись гроші з інших джерел. Їх купували меценати, для себе закупило МВС.