У Лондоні встановили пам'ятник Гаррі Поттеру

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Біля скульптуру згодом встановлять пам’ятники й іншим героям.
Новину передає «Преса України».
За даними видання TimeOut, у столиці Великої Британії з’явився пам’ятник, присвячений культовому книжковому герою Гаррі Поттеру. Скульптуру встановили на площі Лестер-сквер. Так, чарівник представлений на мітлі, імітуючи сцену гри у квідич.
Нагадаємо, у кінострічці про Гаррі Поттера головну роль зіграв Деніел Редкліфф. Саме його обличчя можна впізнати у скульптурі.
Очікується, що впродовж наступних років компанію Гаррі Поттеру у парку складуть кролик Банні, Бетмен, містер Бін, Мері Поппінс, ведмежа Паддінгтон та інші.
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