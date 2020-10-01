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У Лондоні встановили пам'ятник Гаррі Поттеру

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 12:50
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У Лондоні встановили пам'ятник Гаррі Поттеру

Біля скульптуру згодом встановлять пам’ятники й іншим героям. 

Новину передає «Преса України».

За даними видання TimeOut, у столиці Великої Британії з’явився пам’ятник, присвячений культовому книжковому герою Гаррі Поттеру. Скульптуру встановили на площі Лестер-сквер. Так, чарівник представлений на мітлі, імітуючи сцену гри у квідич.

Нагадаємо, у кінострічці про Гаррі Поттера головну роль зіграв Деніел Редкліфф. Саме його обличчя можна впізнати у скульптурі. 

Очікується, що впродовж наступних років компанію Гаррі Поттеру у парку складуть кролик Банні, Бетмен, містер Бін, Мері Поппінс, ведмежа Паддінгтон та інші.

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