Болгарія пускатиме українців без коронавірусу

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Від українців вимагатимуть лише результат ПЛР-тесту.
Новину передає «Преса України».
З 1 жовтня й до кінця осені Болгарія прийматиме у себе мандрівників з України, які пред’являть негативний тест на коронавірус. Відповідну заяву випустило посольство України в Болгарії. Варто зазначити, що Болгарія прийматиме довідку про результат тесту, зробленого методом ПЛР.
«30 вересня 2020 року оновлено рішення Міністерства охорони здоров'я Республіки Болгарія про тимчасову заборону в'їзду на територію країни № РД-01-547, згідно з яким з 1 жовтня по 30 листопада 2020 року громадянам України дозволено в'їжджати на територію Республіки Болгарія при наявності довідки, яка показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, який повинен бути зроблений за 72 години до перетину кордону», - зазначили у повідомленні.
Як відомо, раніше курортна країна дозволяла в’їзд для українців без необхідності демонструвати тест на коронавірус чи відбувати двотижневий карантин.
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