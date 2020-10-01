Депутата Миколу Тищенка назвали «фенотипним бандитом»

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 11:47

Таке висловлювання дозволила собі колега нардепа.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що представниця президентської фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла назвала свого колегу Миколу Тищенка «фенотипним бандитом». Про це стало відомо журналістам видання «Страна», які оприлюднили листування народної обраниці.

Сама Безугла пояснила, що вона обрала такі слова, щоб описати Тищенка, після ефіру на телеканалі «Наш», де політик критикувала інформацію про нібито включення Тищенка до складу Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

«Ніякого відношення Коля до ТКГ не має взагалі. Ні зараз, ні в майбутньому. Поведінка Колі викликає як мінімум критику і несприйняття в більшості нашої команди. Поведінка в цілому - етика рішень, поведінку як спікера, поведінку в київській команді і т.д», - заявила вона.

Безугла нагадала, що Тищенко сам поширив фейк про своє включення в ТКГ.