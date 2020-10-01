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Венедиктова з’їде з резиденції президента

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 11:14
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Венедиктова з’їде з резиденції президента

Генпрокурор пояснила, чому вирішила пожити на елітній дачі. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що генпрокурор України Ірина Венедиктова дала обіцянку покинути державну дачу. Зробить вона це через декілька днів. За її словами, вона з сім'єю переїхала в резиденцію президента України в Пущі-Водиці заради своєї ж безпеки.

«Прошу повірити мені на слово, що переїзд в цій будинок - тимчасовий захід і перебралася я туди зовсім не тому, що я дуже хотіла поліпшити свої житлові умови. Так необхідно було зробити в той конкретний момент часу і пов'язаний цей момент був виключно з міркуваннями безпеки», - пояснила Венедиктова.

Генпрокурор України додала, що журналісти неодноразово пробували проникнути на її територію. Також Венедиктова виправдалася за низьку орендну плату, трохи більше $2000 на місяць. За її словами, вона її не встановлювала.

 

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