4069 українців доповнили статистику щодо коронавірусу

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Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 213 028 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4 069 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 213 028 людей. З них 4 193 людини померли. За минулу добу було зафіксовано 64 летальних випадків та 2 083 людини одужали. Також за весь період одужали 94 443 пацієнти.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували Харківській області – 450 та Києві – 377.
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