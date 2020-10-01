4069 українців доповнили статистику щодо коронавірусу

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 10:25

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків становить 213 028 людей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4 069 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 213 028 людей. З них 4 193 людини померли. За минулу добу було зафіксовано 64 летальних випадків та 2 083 людини одужали. Також за весь період одужали 94 443 пацієнти.

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували Харківській області – 450 та Києві – 377.