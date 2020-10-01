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Гроші вони планують витратити ще у 2020 році.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, стало відомо, що українським бджолярам виділили з державного бюджету 96 мільйонів гривень. Так, майже 9 тисяч українських бджолярів подали заявки на отримання дотацій.
Ситуацію прокоментували в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
«Проміжні результати по бджолосім'ям показують, що будуть використані майже всі заплановані на цей напрямок кошти. Разом з тим, очікувані результати щодо ВРХ нижчі, ніж передбачалося», - розповів заступник міністра Тарас Висоцький.
У відомстві очікують, що до кінця року аграрії використають кошти для підтримки бджільництва.
09:47: Українські бджолярі отримали майже 100 мільйонів гривень
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