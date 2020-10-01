В Україні стартував осінній призов до армії

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Стало відомо, в яких областях на службу заберуть найбільше призовників.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 жовтня, в Україні почався осінній призов строковиків. Призов триватиме до кінця грудня. Як відомо, Кабмін прийняв рішення призвати 13 570 осіб.
З них у ЗСУ служитимуть 7 500 хлопців,у Нацгвардії — 4 970 осіб, у Держприкордонслужбі — 500 осіб, у Держспецтрансслужбі — 600 осіб.
Найбільше призовників заберуть на службу у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та столиці. Нардеп Олексій Гончарук уточнив, що на призов витратять 58 312 054,1 грн.
09:47: Українські бджолярі отримали майже 100 мільйонів гривень
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