Зірка «Титаніку» вперше стане батьком

Українські бджолярі отримали майже 100 мільйонів гривень 09:47
У Нацполіції нагадали про «жовтневе» правило їзди на автомобілі 08:06
Все міжнародне співтовариство повинне підтримати Азербайджан як Україну та Грузію – Чавушоглу 13:14
ВРУ прийняла законопроект про безпечність донорської крові 12:42
Lenovo представив новий ноутбук з кейсом для зберігання навушників 11:00
Україна готова виступити посередником у врегулювання кризи в Білорусі 10:29
Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями 08:08
Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус 07:34
46-річний Леонардо Ді Капріо нарешті пішов далі звичних зустрічань.
Новину передає «Преса України».
За даними американських ЗМІ, 46-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо готується стати батьком. За попередніми даними, його дівчина, 23-річна Каміла Морроне, чекає на дитину.
Як відомо, пара зустрічається впродовж 3 років. Також журналісти наголосили, що обраниця Ді Капріо знаходиться на ранніх стадіях вагітності. Офіційних коментарів з цього приводу зірка «Титаніку» та ряду інших успішних фільмів не давала.
09:47: Українські бджолярі отримали майже 100 мільйонів гривень
08:06: У Нацполіції нагадали про «жовтневе» правило їзди на автомобілі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.