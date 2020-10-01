Зірка «Титаніку» вперше стане батьком

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 08:38

46-річний Леонардо Ді Капріо нарешті пішов далі звичних зустрічань.

Новину передає «Преса України».

За даними американських ЗМІ, 46-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо готується стати батьком. За попередніми даними, його дівчина, 23-річна Каміла Морроне, чекає на дитину.

Як відомо, пара зустрічається впродовж 3 років. Також журналісти наголосили, що обраниця Ді Капріо знаходиться на ранніх стадіях вагітності. Офіційних коментарів з цього приводу зірка «Титаніку» та ряду інших успішних фільмів не давала.