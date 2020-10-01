У Нацполіції нагадали про «жовтневе» правило їзди на автомобілі

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 08:06

Так, автомобілісти повинні їздити з увімкненими фарами, інакше – штраф.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Національної поліції повідомили, що з 1 жовтня усі автомобілісти повинні їздити з увімкненими фарами. А саме на дорогах поза населеними пунктами.

«Уже з 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні або ближнє світло фар. Дбайте про безпеку і будьте відповідальними», - наголосили у Нацполіції.

За порушення цього правила автомобілістів чекає штраф від 425 до 510 гривень.