У «Слузі народу» виявили носійку коронавірусу

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Тетяна Грищенко особисто повідомила про хворобу.
Новину передає «Преса України».
Представниця президентської фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко повідомила у соцмережі, що підхопила коронавірус.
#буднідепутата Кажуть, що проблеми виборців та проблеми країни депутат має пропустити через себе. Так сталось, що одна...Опубликовано Грищенко Тетяна Среда, 30 сентября 2020 г.
«Кажуть, що проблеми виборців і проблеми країни депутат повинен пропустити через себе. Так сталося, що одна з головних проблем сучасності не обійшла стороною і мене. Тест на Сovid-19 дав позитивний результат, тому і я тримаюся на позитиві. На даний момент перебуваю на самоізоляції у будинку. Самопочуття, наскільки може бути нормальним в даній ситуації, таке і є», - написала вона.
Народна обраниця пообіцяла брати активну участь в роботі свого профільного комітету в режимі онлайн. Нагадаємо, з 1 жовтня ВРУ скасувала пленарні засідання через спалах коронавірусу.
08:06: У Нацполіції нагадали про «жовтневе» правило їзди на автомобілі
13:14: Все міжнародне співтовариство повинне підтримати Азербайджан як Україну та Грузію – Чавушоглу
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