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У «Слузі народу» виявили носійку коронавірусу

Аня Мартинюк 01 жовтня 2020, 07:36
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У «Слузі народу» виявили носійку коронавірусу

Тетяна Грищенко особисто повідомила про хворобу. 

Новину передає «Преса України». 

Представниця президентської фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко повідомила у соцмережі, що підхопила коронавірус.

#буднідепутата Кажуть, що проблеми виборців та проблеми країни депутат має пропустити через себе. Так сталось, що одна...

Опубликовано Грищенко Тетяна Среда, 30 сентября 2020 г.

«Кажуть, що проблеми виборців і проблеми країни депутат повинен пропустити через себе. Так сталося, що одна з головних проблем сучасності не обійшла стороною і мене. Тест на Сovid-19 дав позитивний результат, тому і я тримаюся на позитиві. На даний момент перебуваю на самоізоляції у будинку. Самопочуття, наскільки може бути нормальним в даній ситуації, таке і є», - написала вона.

Народна обраниця пообіцяла брати активну участь в роботі свого профільного комітету в режимі онлайн. Нагадаємо, з 1 жовтня ВРУ  скасувала пленарні засідання через спалах коронавірусу.

 

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