В Україні зросте мінімальна ціна газу

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 15:12

А саме для населення.

Новину передає «Преса України».

Консультаційний центр для населення «Газ Правда» повідомив, що у жовтні мінімальна ціна на газ для населення зросте на 7%. З урахуванням доставки. Вона становитиме від 4,7 до 6,8 гривень за кубометр.

Нафтогаз України постачатиме газ за 4,7 гривні за кубометр, як і у вересні. Тим часом Paliv Energy постачатиме газ за 4,8 гривень за кубометр, регіональні газопостачальні компанії – за 5,37- 6,85 грн, а ТОВ "Одесагаз-Постачання" – за 6,85 гривні за кубометр.