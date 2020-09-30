ЗМІ перерахували консультантів Притули

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 14:46

Серед них актори «Телебачення Торонто».

Новину передає «Преса України».

За даними видання «Українська правда», кандидата на пост мера Києва Сергія Притулу готують до виборів громадські активісти та політичні консультанти. Як зазначається, серед активістів представники руху «Хто замовив Катерину Гандзюк».

Активіст Роман Синіцин вважається одним з головних консультантів Притули.

«Також шоумену на виборах допомагає блогер, один з авторів «Телебачення Торонто», відомий під псевдонімом Антон Ходзе. Зокрема, він консультує Притулу з розвитку Youtube-каналу і креативу», - відзначило видання.

Серед інших консультантів Олексій Ковжун, який працював з Юлією Тимошенко та Сергієм Тарутою. Також Притулі допомагає Костянтин Батозский.