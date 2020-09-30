Вітольда Фокіна більше не будет у ТКГ

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 14:14

Більше 87-річний дідусь Маші Фокіної не представлятиме Україну на переговорах щодо Донбасу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 вересня, в Офісі президента повідомили про звільнення дідуся блогерки Маші Фокіної, Вітольда Фокіна, з посади першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання миру на Донбасі.

Як відомо, 87-річний Фокін заявив, що «не бачить доказів війни з Росією». У прес-службі Офісу президента зазначили, що для Володимира Зеленського є принциповим, щоб представники держави керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами.

«Представляти державу на будь-якому рівні ㅡ це не шанс для особистих поглядів та амбіцій, це ㅡ безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави та інтереси українського народу», ㅡ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше телеведуча Катя Осадча поспілкувалася з Машою Фокіною.







Остання зізналась, що завдяки її зв'язкам з головою Офісу президента андрієм Єрмаком вона домовилась про влаштування діда на роботу.