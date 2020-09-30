Дісней звільнить 28 тисяч співробітників

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Причина такого ходу подій – наслідки пандемії.
Новину передає «Преса України».
Керівник парків Діснея Джош Д'Амаро повідомив, що чверть персоналу тематичних парків буде звільнено. Мова йде про 28 000 працівників. За словами Д'Амаро, це було важке рішення, однак карантинні заходи, викликані пандемією, змусили компанію йти на такий крок.
«Як ви можете собі уявити, рішення такого масштабу непросте», - заявив він.
Так, тривале закриття парку та необхідність зменшити кількість відвідувачів парку підштовхнуло керівництво парків до звільнення людей. Як зазначили іноземні ЗМІ, у парках Дісней в США вже звільнено близько 25% працівників. До слова, парк у Каліфорнії залишається закритим з весни.
13:14: Все міжнародне співтовариство повинне підтримати Азербайджан як Україну та Грузію – Чавушоглу
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