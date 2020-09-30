Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні офіційно повернули бебі бокси
  • В Україні плюс 3627 нових хворих на коронавірус
  • У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30%

Дісней звільнить 28 тисяч співробітників

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 13:42
Версія для друку
Дісней звільнить 28 тисяч співробітників

Причина такого ходу подій – наслідки пандемії.

Новину передає «Преса України». 

Керівник парків Діснея Джош Д'Амаро повідомив, що чверть персоналу тематичних парків буде звільнено. Мова йде про 28 000 працівників. За словами Д'Амаро, це було важке рішення, однак карантинні заходи, викликані пандемією, змусили компанію йти на такий крок.

«Як ви можете собі уявити, рішення такого масштабу непросте», - заявив він.

Так, тривале закриття парку та необхідність зменшити кількість відвідувачів парку підштовхнуло керівництво парків до звільнення людей. Як зазначили іноземні ЗМІ, у парках Дісней в США вже звільнено близько 25% працівників. До слова, парк у Каліфорнії залишається закритим з весни.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції