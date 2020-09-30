Все міжнародне співтовариство повинне підтримати Азербайджан як Україну та Грузію – Чавушоглу

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Туреччина висловила готовність допомогти вирішити конфлікт у Нагірному Карабасі, якщо Азербайджан про це попросить.
Новину передає «Преса України».
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зробив важливу заяву щодо війни в Нагірному Карабасі. За його словами, Анкара надасть військову підтримку Азербайджану, якщо буде поданий відповідний запит. Він наголосив, що конфлікт потребує негального рішення й Баку наразі має все необхідне для цього.
«Якщо Азербайджан захоче вирішити цю проблему, ми сказали, що будемо його підтримувати. Якщо Азербайджан направить запит (про військову допомогу, - ред.), ми зробимо все необхідне. Але ми бачимо, що можливостей Азербайджану досить», - заявив Чавушоглу.
За його словами, Азербайджан правий морально та юридично. Він також вважає, що «все міжнародне співтовариство повинне підтримати Азербайджан як Україну і Грузію». Нагадаємо, Баку наразі відкидає можливість просити допомоги ззовні.
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