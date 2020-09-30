Все міжнародне співтовариство повинне підтримати Азербайджан як Україну та Грузію – Чавушоглу 13:14
ВРУ прийняла законопроект про безпечність донорської крові 12:42
Lenovo представив новий ноутбук з кейсом для зберігання навушників 11:00
Україна готова виступити посередником у врегулювання кризи в Білорусі 10:29
Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями 08:08
Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус 07:34
В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок 15:26
Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу 14:44
Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19 14:04
В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень 13:29
Нацбанк готує до випуску пам’ятну монету на честь Запоріжжя 12:55
Голова «Укрзалізниці» націлився зробити поїздки беззбитковими 09:55
Тепер донорська кров та її компоненти має бути якісною та безпечною.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 вересня, ВРУ прийняла законопроект № 3648 «Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові». Свій голос «за» віддав 251 депутат України. Згідно з документом, в Україні створять компетентні органи з ліцензування діяльності суб'єктів системи крові.
Також автори законопроекти пропонують встановити вимоги і стандарти безпеки та якості крові відповідно до вимог ЄС. У законопроекті зазначено також, що в країні планується створення Національного реєстру донорів крові та її компонентів, а також реєстр донорів.
До слова, останнім будуть запропоновані пільги.
13:14: Все міжнародне співтовариство повинне підтримати Азербайджан як Україну та Грузію – Чавушоглу
12:42: ВРУ прийняла законопроект про безпечність донорської крові
11:00: Lenovo представив новий ноутбук з кейсом для зберігання навушників
10:29: Україна готова виступити посередником у врегулювання кризи в Білорусі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.