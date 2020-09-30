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ВРУ прийняла законопроект про безпечність донорської крові

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 12:42
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ВРУ прийняла законопроект про безпечність донорської крові

Тепер донорська кров та її компоненти має бути якісною та безпечною. 

Новину передає «Преса України». 

Сьогодні, 30 вересня, ВРУ прийняла законопроект № 3648 «Про безпечність та якість донорської крові та компонентів крові». Свій голос «за» віддав 251 депутат України. Згідно з документом, в Україні створять компетентні органи з ліцензування діяльності суб'єктів системи крові.

Також автори законопроекти пропонують встановити вимоги і стандарти безпеки та якості крові відповідно до вимог ЄС. У законопроекті зазначено також, що в країні планується створення Національного реєстру донорів крові та її компонентів, а також реєстр донорів.

До слова, останнім будуть запропоновані пільги. 

 

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