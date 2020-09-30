В Україні офіційно повернули бебі бокси

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Новоспечені батьки можуть розраховувати на гроші замість пакунку маляти. Однак не всі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 вересня, 264 народні обранці України проголосували за те, щоб держава надавала породіллям саме бебі бокс, а не 5 тисяч гривень, як пропонувалось раніше.
Як наголошується, пакунок маляти отримують усі породіллі, які народили живу дитину. Також якщо жінка народжувала не в лікарні, вона також може претендувати на одноразову допомогу – пакунок маляти.
До слова, пакунок маляти будуть видавати впродовж місяця від дня народження дитини. Бебі бокси будуть видаватися з 1 грудня поточного року. До цього часу породіллям видаватимуть картки з 5 тисячами гривень. Тим не менше, депутати вирішили дозволити новоспеченим батькам взяти гроші замість бебі боксу. Однак з 1 липня 2021 року.
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