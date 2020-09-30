Вірменія готова до переговорів з Азербайджаном

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Також вірменська сторона не проти саміту Єреван-Москва-Баку.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що Вірменія готова сісти за переговорів з Азербайджаном. А саме задля мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.
Відповідну заяву зробив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Він наголосив, що для переговорів необхідні умови та атмосфера. За його словами, Вірменія завжди була готова до мирного врегулювання конфлікту.
Нікол Пашинян додав, що він не виключає можливість проведення саміту Єреван-Москва-Баку.
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