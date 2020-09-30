Lenovo представив новий ноутбук з кейсом для зберігання навушників

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 11:00

Такого раніше не пропонував ні один виробник ноутбуків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що компанія Lenovo випустила новий ноутбук, який має особливу функцію. Він має потаємний отвір для зберігання навушників.

Отож, мова йде про Lenovo ThinkBook 15 Gen 2. Представники компанії зазначили, що зберігання бездротових навушників безпосередньо у ноутбуці є «абсолютно новим звуковим досвідом».

Навушники ThinkBook автоматично заряджаються і миттєво підключаються до аудіосистеми ноутбука через Bluetooth, коли їх виймають. Вимкнення звуку під час дзвінків вимагає лише подвійного натискання на навушники.

Бізнес-ноутбук орієнтований на WFHomers, малий та середній бізнес, а також на середовища ROBO. Придбати новинку можна буде орієнтовно з жовтня. Ціна стартуватиме з 569 доларів.