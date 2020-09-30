Україна готова виступити посередником у врегулювання кризи в Білорусі

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 10:29

Відповідну заяву зробив Дмитро Кулеба.

Новину передає «Преса України».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона уважно вивчатиме ситуацію у разі, якщо ЄС введе санкції проти Білорусі. За його словами, Україна навіть могла б виступити посередником у врегулювання кризи в сусідній країні.

«Коли ЄС вирішить вводити санкції проти Білорусі, ми будемо уважно вивчати це рішення. Поки його немає. Для нас важливі національні інтереси України, політичні та економічні», - підкреслив Кулеба.

Міністр нагадав, що для України Білорусь – це дружній сусід навіть попри те, що «Олександр Лукашенко поставив все на задушливі обійми Володимира Путіна».