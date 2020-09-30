Lenovo представив новий ноутбук з кейсом для зберігання навушників 11:00
Україна готова виступити посередником у врегулювання кризи в Білорусі 10:29
Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями 08:08
Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус 07:34
В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок 15:26
Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу 14:44
Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19 14:04
В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень 13:29
Нацбанк готує до випуску пам’ятну монету на честь Запоріжжя 12:55
Голова «Укрзалізниці» націлився зробити поїздки беззбитковими 09:55
Понад 15 млрд грн українських платників податків піде на вакцину проти коронавірусу 08:40
Комаровський назвав маячнею носіння школярами захисних масок 08:06
В МОЗ перерахували інші важливі хвороби, крім коронавірусу 07:34
Как новые акцизы повлияют на стоимость топлива в Украине 2020 06:53
Відповідну заяву зробив Дмитро Кулеба.
Новину передає «Преса України».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська сторона уважно вивчатиме ситуацію у разі, якщо ЄС введе санкції проти Білорусі. За його словами, Україна навіть могла б виступити посередником у врегулювання кризи в сусідній країні.
«Коли ЄС вирішить вводити санкції проти Білорусі, ми будемо уважно вивчати це рішення. Поки його немає. Для нас важливі національні інтереси України, політичні та економічні», - підкреслив Кулеба.
Міністр нагадав, що для України Білорусь – це дружній сусід навіть попри те, що «Олександр Лукашенко поставив все на задушливі обійми Володимира Путіна».
11:00: Lenovo представив новий ноутбук з кейсом для зберігання навушників
10:29: Україна готова виступити посередником у врегулювання кризи в Білорусі
08:08: Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями
07:34: Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.