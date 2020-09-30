Луценко повідомив про своє онкозахворювання

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На політика чекає хіміотерапія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що колишній генпрокурор України Юрій Луценко лікується від онкозахворювання. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.
«Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія», - написав він.
Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким...Опубликовано Юрій Луценко Вторник, 29 сентября 2020 г.
Також Луценко додав, що залишиться в політиці, тому він порадив не розслаблятися ворогам. До слова, журналісти ТСН відзначили, що у Луценка рак.
11:00: Lenovo представив новий ноутбук з кейсом для зберігання навушників
10:29: Україна готова виступити посередником у врегулювання кризи в Білорусі
08:08: Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями
07:34: Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус
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