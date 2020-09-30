Луценко повідомив про своє онкозахворювання

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 09:52

На політика чекає хіміотерапія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що колишній генпрокурор України Юрій Луценко лікується від онкозахворювання. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

«Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія», - написав він.

Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким... Опубликовано Юрій Луценко Вторник, 29 сентября 2020 г.

Також Луценко додав, що залишиться в політиці, тому він порадив не розслаблятися ворогам. До слова, журналісти ТСН відзначили, що у Луценка рак.