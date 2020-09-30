Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні плюс 3627 нових хворих на коронавірус
  • У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30%
  • В Україні 70 нових смертей людей з коронавірусом

Луценко повідомив про своє онкозахворювання

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 09:52
Версія для друку
Луценко повідомив про своє онкозахворювання

На політика чекає хіміотерапія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що колишній генпрокурор України Юрій Луценко лікується від онкозахворювання. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.  

«Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким лікарям. Позаду і 8 годинна операція, і дні болю. Попереду – хіміотерапія», - написав він.

Сьогодні, в день Віри, Надії, Любові, закінчився хірургічний етап моєї онкохвороби. Дякую українським та німецьким...

Опубликовано Юрій Луценко Вторник, 29 сентября 2020 г.

Також Луценко додав, що залишиться в політиці, тому він порадив не розслаблятися ворогам. До слова, журналісти ТСН відзначили, що у Луценка рак.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції