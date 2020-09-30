Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні плюс 3627 нових хворих на коронавірус
  • У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30%
  • В Україні 70 нових смертей людей з коронавірусом

В Україні 4027 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 09:16
Версія для друку
В Україні 4027 нових хворих на коронавірус

Харківська та Донецька області вибились у лідери за кількістю нових хворих на коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4027 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.

Тепер загальна кількість хворих становить 208 959 людей. З них 4 129 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 64 летальних випадків. Інформація про пацієнтів, які одужали, відсутня. Тим не менше, за весь період спостереження одужали 90 250 людей.  

Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 549 та Донецькій області області – 345 людей.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції