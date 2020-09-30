В Україні 4027 нових хворих на коронавірус

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Харківська та Донецька області вибились у лідери за кількістю нових хворих на коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 вересня, стало відомо, що за минулу добу кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилась на 4027 людей. Про це йдеться на сайті РНБО.
Тепер загальна кількість хворих становить 208 959 людей. З них 4 129 осіб померли. За минулу добу було зафіксовано 64 летальних випадків. Інформація про пацієнтів, які одужали, відсутня. Тим не менше, за весь період спостереження одужали 90 250 людей.
Найбільше нових виявлених хворих за минулу добу фіксували у Харківській області – 549 та Донецькій області області – 345 людей.
08:08: Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями
07:34: Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус
15:26: В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок
14:44: Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу
14:04: Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19
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