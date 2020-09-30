Вересень в Україні завершується сильними опадами

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Разом тим значно знизилась температура повітря.
Новину передає «Преса України».
За даними Укргідрометцентру, в останній день вересня в Україні очікуються сильні дощі та грози. Зокрема у Карпатах та Прикарпатті оголошений другий рівень небезпеки – помаранчевий.
Опади у вигляді дощу очікуються також в центральних регіонах, в Херсонській та Запорізькій областях. На півдні місцями пройдуть грози.
Стовпчики термометрів на заході покажуть до +12 + 14 градусів. На півдні та сході - від +17 і до +22 градусів. На півночі до +18 градусів. У столиці України очікується дощ та +16 градусів.
08:08: Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями
07:34: Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус
15:26: В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок
14:44: Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу
14:04: Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19
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