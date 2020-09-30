Вересень в Україні завершується сильними опадами

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 08:41

Разом тим значно знизилась температура повітря.

Новину передає «Преса України».

За даними Укргідрометцентру, в останній день вересня в Україні очікуються сильні дощі та грози. Зокрема у Карпатах та Прикарпатті оголошений другий рівень небезпеки – помаранчевий.

Опади у вигляді дощу очікуються також в центральних регіонах, в Херсонській та Запорізькій областях. На півдні місцями пройдуть грози.

Стовпчики термометрів на заході покажуть до +12 + 14 градусів. На півдні та сході - від +17 і до +22 градусів. На півночі до +18 градусів. У столиці України очікується дощ та +16 градусів.