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Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями

Аня Мартинюк 30 вересня 2020, 08:08
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Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями

Жінок насмішив той факт, що лікар отримуватиме додаткові понад тисячу гривень за те, що має робити профільний лікар-гінеколог. 

Новину передає «Преса України».

Українська інтернет-спільнота гостро відреагувала на заяву МОЗ про те, що бюджетний запит МОЗ на наступний рік передбачає запровадження тарифу з ведення вагітності. Мова йде про 1026 грн в місяць для сімейного лікаря, який буде вести вагітність.

Українки щиро обурилися такому ходу подій, зауваживши, що вони не хочуть довірятися непрофільному лікарю у такому важливому питанні. Також жінки відзначили, що в Україні вони платять за кожен аналіз та кожне обстеження.

Бюджетний запит МОЗ на 2021 рік передбачає запровадження тарифу з ведення вагітності ????Міністерство охорони здоров’я у...

Опубликовано Міністерство охорони здоров'я України Вторник, 29 сентября 2020 г.

Гнівні повідомлення з’явилися під відповідним постом МОЗ у соцмережі. Варто зазначити, що частину коментарів, зокрема, від представників жіночих консультацій, які поцікавились, що тепер робитимуть вони, було видалено модераторами.

  

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