Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями 08:08
Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус 07:34
В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок 15:26
Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу 14:44
Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19 14:04
В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень 13:29
Нацбанк готує до випуску пам’ятну монету на честь Запоріжжя 12:55
Голова «Укрзалізниці» націлився зробити поїздки беззбитковими 09:55
Понад 15 млрд грн українських платників податків піде на вакцину проти коронавірусу 08:40
Комаровський назвав маячнею носіння школярами захисних масок 08:06
В МОЗ перерахували інші важливі хвороби, крім коронавірусу 07:34
Как новые акцизы повлияют на стоимость топлива в Украине 2020 06:53
Українцям доведеться остаточно розпрощатися з монетою у 25 копійок 14:13
У 2021 році українським педагогам підвищать зарплату на 30% 13:45
Жінок насмішив той факт, що лікар отримуватиме додаткові понад тисячу гривень за те, що має робити профільний лікар-гінеколог.
Новину передає «Преса України».
Українська інтернет-спільнота гостро відреагувала на заяву МОЗ про те, що бюджетний запит МОЗ на наступний рік передбачає запровадження тарифу з ведення вагітності. Мова йде про 1026 грн в місяць для сімейного лікаря, який буде вести вагітність.
Українки щиро обурилися такому ходу подій, зауваживши, що вони не хочуть довірятися непрофільному лікарю у такому важливому питанні. Також жінки відзначили, що в Україні вони платять за кожен аналіз та кожне обстеження.
Бюджетний запит МОЗ на 2021 рік передбачає запровадження тарифу з ведення вагітності ????Міністерство охорони здоров’я у...Опубликовано Міністерство охорони здоров'я України Вторник, 29 сентября 2020 г.
Гнівні повідомлення з’явилися під відповідним постом МОЗ у соцмережі. Варто зазначити, що частину коментарів, зокрема, від представників жіночих консультацій, які поцікавились, що тепер робитимуть вони, було видалено модераторами.
08:08: Українки обурились ініціативі МОЗ про ведення вагітності сімейними лікарями
07:34: Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус
15:26: В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок
14:44: Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу
14:04: Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.