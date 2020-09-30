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Як виявилось, повністю покладатися на них не можна.
Новину передає «Преса України».
Лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк дала українським журналістам інтерв’ю. Вона висловила свої думки з приводу надійності тестів на коронавірус. Як відомо, чимало українців повідомляли у соцмережах, що тест, придбаний в аптеці, показує негативний результат, в той час як тест, зроблений в лікарні – позитивний.
Лікарка підтвердила той факт, що тести мають великий відсоток похибки. Тому вона рекомендує перевіряти результати декілька разів.
«Дуже важливо розуміти, про які тести ми говоримо. Якщо говоримо про швидкі тести, ми можемо мати велику похибку, будуть як хибнопозитивні тести, так і помилково негативні. На сьогоднішній день швидкі тести не використовуються для діагностики, вони можуть бути тільки методом скринінгу. А після них потрібно підтвердження методом ІФА або ПЛР», - наголосила вона.
За її словами, на сьогодні ПЛР-метод має дуже переконливий вплив. Однак 25% пацієнтів, які отримали негативний результат, насправді можуть мати позитивний результат.
07:34: Українська лікарка розповіла про частоту помилок тестів на коронавірус
15:26: В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок
14:44: Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу
14:04: Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19
13:29: В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень
12:55: Нацбанк готує до випуску пам’ятну монету на честь Запоріжжя
09:55: Голова «Укрзалізниці» націлився зробити поїздки беззбитковими
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