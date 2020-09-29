Суд залишився підсудного Стерненко на свободі

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Про це повідомив сам підозрюваний у вбивстві людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 вересня, Приморський райсуд Одеси прийняв рішення відправити підозрюваного у вбивстві людини радикала Сергія Стерненка під нічний домашній арешт.
Про це повідомив сам підсудний.
«Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м. Києві», - зазначив він.
Так, тепер йому доведеться чекати наступного засідання, яке відбудеться у жовтні. Нагадаємо, Сергій Стерненко не може отримати вироку ще з 2018 року. У цьому році Стерненко зарізав Івана Кузнєцова. Останній начебто напав на Стерненка.
15:26: В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок
14:44: Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу
14:04: Україна вимагатиме від іноземців страховий поліс на випадок захворювання на Covid-19
13:29: В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень
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