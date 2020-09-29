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Суд залишився підсудного Стерненко на свободі

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 15:57
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Суд залишився підсудного Стерненко на свободі

Про це повідомив сам підозрюваний у вбивстві людини.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, Приморський райсуд Одеси прийняв рішення відправити підозрюваного у вбивстві людини радикала Сергія Стерненка під нічний домашній арешт.

Про це повідомив сам підсудний.

«Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м. Києві», - зазначив він.

Так, тепер йому доведеться чекати наступного засідання, яке відбудеться у жовтні. Нагадаємо, Сергій Стерненко не може отримати вироку ще з 2018 року. У цьому році Стерненко зарізав Івана Кузнєцова. Останній начебто напав на Стерненка. 

  

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