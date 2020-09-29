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В МОЗ заявили про впровадження додаткового пакету медичних послуг.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі МОЗ заявили, що в Україні введуть додатковий пакет медичних послуг за спостереження за вагітними жінками. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, веденням вагітних повинні займатися саме сімейні лікарі. Пакет вартістю 1026 гривень включатиме збір анамнезу (повний огляд), кардіокарографію, ультразвукове дослідження, лабораторну діагностику і так далі.
Нагадаємо, наразі сімейні лікарі в Україні ведуть фізіологічну вагітність, тобто вагітність без ускладнень.
15:26: В Україні сімейні лікарі отримуватимуть доплати за ведення вагітних жінок
14:44: Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу
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13:29: В Україні зарплатні борги перевищили 3,4 мільярда гривень
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