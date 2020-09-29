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Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 29 вересня 2020, 14:44
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Названо потенційні компанії-постачальників вакцини від коронавірусу

Україна веде з ними переговори.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 вересня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав компанії, з якими українська сторона веде переговори щодо закупівлі вакцини від коронавірусу для найвразливіших груп населення.

«На сьогодні ми ведемо переговори з такими компаніями як Moderna, Sinovak, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca. Ми ведемо переговори про підписання відповідних угод щодо забезпечення вакциною нашої країни», - йшлось у його заяві.

Як відомо, ряд компаній заявили, що вакцина знаходиться уже на фінальній стадії розробки. 

 

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